Brignone, combinata proibita

MONDIALI DI SCIIl sesto posto nella combinata non può certo rendere felice Federica Brignone. Lo conferma l'urlo di rabbia appena tagliato il traguardo dopo aver guardato il tabellone; in quel momento la valdostana si trovava in terza posizione, ma era consapevole che quel bronzo virtuale non sarebbe durato a lungo. Vero è, però, che guardando la classifica il podio è lontano quasi un secondo; nello slalom la Brignone è stata forse inferiore alle attese, ma per guadagnare la medaglia avrebbe dovuto superarsi. «Sentivo che avrei potuto...