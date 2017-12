BRIGNONE, COLPO GIGANTE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCI ALPINOGli splendidi occhi blu di Federica Brignone si illuminano quando Viktoria Rebensburg, al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Lienz, taglia il traguardo e sul maxischermo compare in rosso la scritta 004. Significa che la neve austriaca regala alla ventisettenne carabiniera il sesto successo in carriera e la consapevolezza di essere sempre tra le regine della specialità nonostante un inizio stagione non semplice. RIMONTA«Un successo bellissimo quanto inaspettato», dice la valdostana, risalita dal quarto posto di...