Brignone, al terzo tentativo arriva la vittoria in Gigante

SCI ALPINONon c'è due senza tre. Dopo Marta Bassino e Sofia Goggia tocca a Federica Brignone calpestare il gradino più alto del podio in Coppa del mondo. La valdostana centra il bersaglio grosso nel gigante di Courchevel e cancella l'amarezza per i due secondi posti di Killington e St. Moritz alle spalle delle più giovani colleghe. Terza dopo la prima manche l'azzurra si supera nella seconda, acciuffando l'undicesimo successo della carriera, il sesto tra le porte larghe, mettendosi dietro la vichinga che non ti aspetti, Mina Fuerst...