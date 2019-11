Brex placca, Hayward ispira: il Benetton batte Edimburgo e svolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRO14TREVISO Secondo successo consecutivo del Benetton che dopo aver fermato i Kings, si è ripetuto con l'Edimburgo, vincendo 18-16 un match fondamentale per la classifica. Match ruvido, com'era nelle previsioni, non bello, ma intenso e con la pioggia è stata una sfida ancor più spigolosa e combattuta. Molti errori, da ambo le parti e un arbitraggio che ancora una volta ha destato tante perplessità. Alla fine ha vinto la squadra che ha sbagliato meno, in particolare nella ripresa. Nel primo tempo il Benetton ha illuso tutti con una buona...