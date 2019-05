Brescia in A, polemica sui cori terun terun

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BUn gol di Dessena, ex del Cagliari, al 37' del primo tempo della partita con l'Ascoli basta per vincere e coronare la cavalcata del Brescia che torna in serie A dopo 8 anni. È un ritorno anche per Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari divenuto proprietario del Leeds per poi tornare al calcio italiano attraverso la serie cadetta. Il Brescia è promosso con due giornate d'anticipo sulla fine del campionato, e l'impresa porta la firma del tecnico Eugenio Corini e di Sandro Tonali, giovane e talentuoso regista che a molti ricorda...