BRESCIA Altra vittoria in rimonta come contro il Verona e momentaneo primo posto in classifica, ma i tre punti nascondono le imperfezioni e le rughe di una Vecchia Signora ancora ben lontana dai desideri di Maurizio Sarri. La Juve ha due problemi da risolvere al più presto possibile. Il primo è mentale, da rivedere l'atteggiamento contro le squadre sulla carta più abbordabili. LA FALLA DIETROIl secondo più pratico, la falla provocata dall'infortunio di Chiellini in difesa continua a imbarcare acqua, 7 gol nelle ultime 5 partite sono un...