BRASILE, NEYMAR LACRIME E TUFFI `

I VERDEOROMOSCA Giù le mani da Neymar. Come si dice in brasiliano, cioè in portoghese, i panni sporchi si lavano in famiglia? Dopo la vittoria, in extremis, con la Costa Rica, O Ney è stato rimproverato per i suoi atteggiamenti sia dai compagni più anziani sia dallo stesso ct: deve smetterla di litigare con gli arbitri e, soprattutto, deve evitare atteggiamenti intollerabili come quello dell'insulto indirizzato a Thiago Silva, colpevole di avere buttato a lato un pallone per permettere i soccorsi agli avversari. Ma da qui ad accettare la...