Brasile in festa, Neymar rientra con una magia

Brasile in festa per il ritorno della sua stella. Dopo oltre tre mesi di assenza, ieri è tornato in campo Neymar e ha subito lasciato il segno. Assente dal 25 febbraio - giorno dell'infortunio rimediato nella gara di campionato contro l'Olympique Marsiglia - l'attaccante del Psg si è ripresentato a Liverpool con la maglia della sua nazionale, prendendosi la copertina. Entrato all'inizio della ripresa della sfida contro la Croazia sul risultato di 0-0, il campione verdeoro ha sbloccato il risultato con una splendida azione personale: ricevuto...