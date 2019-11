Bramos trascina la Reyer nella Top 16 di Eurocup

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETL'Umana Reyer supera 80-73 il Tofas Bursa in Turchia e stacca il pass per la Top16 di Eurocup con due turni d'anticipo. Bella d'Europa, dove infila la sesta vittoria consecutiva segnando un nuovo record societario, Venezia in questo inizio di stagione conferma di trovarsi più a suo agio nella competizione continentale rispetto al campionato, dove zoppica con un record 4-5. Al Tofas Spor Salonu, davanti a oltre 4.000 tifosi turchi, la Reyer conduce una gara di grande solidità vincendo i singoli quarti (22-19; 19-19; 19-17; 20-18) e...