LONDRA La sfida tra Anthony Joshua e Kubrat Venkov Pulev, conclusa per ko al nono round, apre la strada a un combattimento senza precedenti con Tyson Fury che dovrebbe tenersi nel 2021. L'inglese di origini nigeriane, campione del mondo dei pesi massimi, ha battuto in una Wembley Arena di Londra semivuota, presente solo un migliaio di spettatori causa Covid, il bulgaro ex campione europeo, intercontinentale ed internazionale.

Un impianto in cui Joshua non combatteva da due anni ma che lo vide diventare comunque campione olimpico nel 2012 contro Cammarrelle. A questo punto, la corsa alla quinta corona, Wbc è in mano a Tyson Fury per un confronto tra i due britannici che ormai si aspettavano tutto di vedere sul ring. Joshua ha battuto Pulev per ko a 2'58 del nono round e si conferma re dei ko con il 22° centro su 24 incontri in carriera.

Joshua non combatteva da un anno, da quel match contro Ruiz, che però non ha scalfito per niente la sua qualità. Joshua ha dato un'autentica lezione di boxe a Pulev sbalordendo i soli mille spettatori ammessi nell'Arena londinese che hanno potuto apprezzare lo spettacolo offerto sul ring dal campione britannico.

MAYWEATHER TRA IL PUBBLICO

Battendo Pulev, 39 anni, Joshua ha mantenuto le sue cinture dei pesi massimi mondiali (Ibf, Wba, Wbo e Ibo) e ha aperto la strada a una lotta per la riunificazione dei titoli contro il suo connazionale Tyson Fury, campione Wbc. Lo scontro tra AJ e il Re degli Zingari, imbattuto in 31 combattimenti, fa sbavare l'Inghilterra e il mondo della boxe, anche se l'organizzazione del match si preannuncia problematia dal punto di vista finanziario e normativo.

Tra gli spettatori dell'altra sera anche l'ex pugile Floyd Mayweather, 43 anni e 50 combattimenti per 0 sconfitte sul cronometro, amico personale di Joshua, che ha facilmente preso il controllo dell'avversario bulgaro con i suoi sinistri.

Ma l'attenzione si sposta ora, come detto, sulla possibilità dello scontro tanto atteso con il campione Wbc, Fury. «Sono pronto per qualsiasi cosa. Chi vuole vedere Anthony Joshua combattere con Tyson Fury nel 2021?» ha chiesto Joshua alla folla, tra gli applausi, alla fine dell'incontro.

