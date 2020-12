BOXE

«Da quasi un mese non vedo i miei familiari per non rischiare contagi. La mia fidanzata, con la quale vivo, ha dovuto fare il tampone. Ho perso la borsa del match saltato a marzo per il lockdown. Ora pur di combattere ho accettato una decurtazione del 25%. È la dura vita del pugile professionista italiano al tempo del Covid».

La racconta con l'energia di sempre Luca Rigoldi, 27 anni di Thiene (Vi). Uno scricciolo atomico mancino di 55,340 chilogrammi, il limite di peso della sua categoria. È campione d'Europa dei pesi Supergallo. L'unico italiano detentore di un titolo continentale, insieme a Matteo Signani (pesi medi). Domani sera all'Allianz Cloud di Milano difenderà per la terza volta la cintura, conquistata il 17 novembre sul ring francese di Heyres, battendo il beniamino di casa Jeremy Paraodi. Diretta della riunione dalle ore 19,30 su Dazn.

Il rivale stavolta è un inglese-yemenita, Gamal The beast Yafai, 29 anni, una sola sconfitta in carriera come il campione vicentino. Ma il primo avversario da battere è il Covid. Il virus che ha messo ko nella stessa riunione il belga Francesco Patera, co-sfidante al mondiale Silver dei leggeri di Devis Boschiero, compagno di scuderia di Rigoldi alla Boxe Piovese.

Dura combattere ai tempi del Covid?

«Devastante per un pugile che deve fare il peso, condurre vita d'atleta, subire la pressione e in aggiunta vivere il rischio che il match salti da un momento all'altro, senza le garanzie economiche dei big o dei calciatori.

Tipo?

«Il papà di Anthony Joshua, campione del mondo dei massimi, si è lamentato perché con la riduzione del pubblico a 1.000 spettatori nell'ultima difesa a Londra, contro Kubrat Pulev, il figlio ha dovuto subire la decurtazione della borsa. Ma la sua parte da dieci milioni di euro, la mia è di poche migliaia».

E i calciatori?

«A loro tagliano il 30%, ma hanno lo stipendio sicuro e giocano ogni settimana. Io combatto tre volte l'anno, se va bene, ma se salta tutto non prendo niente. Non ho garanzie. Come è successo a marzo con il lockdown, quando dovevo difendere il titolo contro Yafai a Verona».

Ora finalmente è il momento.

«Speriamo. Venerdì abbiamo fatto il molecolare, ieri il rapido, forse oggi insieme a peso c'è un altro test da fare. Se ci trovano positivi salta tutto».

Nonostante i sacrifici fatti.

«Io e Boschiero durante la preparazione abbiamo vissuto isolati in un appartamento a Piove di Sacco. Quando il week-end andavo a Thiene non potevo passare da Villaverla, dove vivono mia madre, mia sorella e nell'appartamento sopra i nonni».

Non avrà nessuno neanche a bordo ring domani.

«Nanche la mia ragazza. È la prima volta e sarà una sofferenza. La vedrò il giorno dopo. Combattiamo infatti a porte chiuse. Sarà come fare una sguantata in palestra».

Che match si aspetta?

«Complicato, ci sarà da soffrire. Ma saliamo sul ring preparatissimi e consapevoli delle nostre possibilità. Il maestro Gino Freo ha studiato nei minimi dettagli Yafai. È più alto, ma non è uno che colpisce e scappa. Cerca di accorciare la distanza. Viene dentro, come piace a me, ma non credo saprà tenere il mio ritmo. Cercherò di stroncarlo con quello».

Ivan Malfatto

