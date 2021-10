Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FORMULA UNODalla palude esce Bottas. Il bravo ragazzo che non t'aspetti. Che non ha mai vinto nel 2021 ed era oltre un anno che non si arrampicava sul gradino più alto del podio. Dentro la Freccia Nera numero 77 sembrava che ci fosse il fenomeno che di solito guida la 44. L'unico pilota della storia ad avere in bacheca una sfilza di pole position e di trionfi a tripla cifra. Il driver, che il prossimo anno passerà all'Alfa Romeo...