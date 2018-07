BOTTAS IN POLE, VETTEL PUNITO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Sebastian Vettel e la Ferrari non riescono a restare lontani dagli errori: dopo il contatto al via del GP di Francia con Valtteri Bottas, costato un probabile podio complici i 5 di sanzione, il tedesco è stato punito con tre posizioni di penalità sull'odierna griglia del GP Austria (ore 15.10, SkySport1 e SkySportF1, su Tv8 alle 21.30) e con un punto tolto dalla speciale patente. Il tutto per aver ostacolato Carlos Sainz mentre il pilota della Renault stava cercando il tempo nel corso del secondo turno delle qualifiche di ieri. Una...