Bottas ancora davanti a tutti

FORMULA 1BARCELLONA Tre pole position di fila non fanno una prova, ma almeno un indizio, soprattutto se conquistate in faccia allo specialista Lewis Hamilton che guida la stessa monoposto. Così Valtteri Bottas, protagonista in qualifica anche a Barcellona, si conquista i titoli di apertura in vista della quinta prova del Mondiale di Formula 1 come un forte pretendente al titolo 2019, dopo anni di subalternità. Se il pluricampione del mondo deve rassegnarsi ad un duello in famiglia, travolta da questo exploit è la Ferrari, ancora alla...