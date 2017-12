Bormio, l'ora degli uomini-jet Fondo, a Feltre brilla Pellegrino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCINon poteva che essere Federico Pellegrino ad aggiudicarsi a Feltre il titolo della sprint a tecnica libera dei Campionati Italiani di sci di fondo. Il campione del mondo uscente della specialità ha preceduto in finale Fabio Pasini e Dietmar Noeckler. Un buon test in vista della prima tappa del Tour de Ski, al via sabato da Lenzerheide (Svizzera) proprio con una sprint tl. Tra le donne inatteso argento per la bellunese Erica Antoniol, preceduta in finale solo da Gaia Vuerich; bronzo per Caterina Ganz. Per la ventiduenne di Sorriva di...