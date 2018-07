Bordon: «Che flop le grandi, noi nell'82 rischiammo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTADalla Juventina al tetto del mondo. Ivano Bordon, 67 anni, a Marghera è poco meno di un eroe nazionale. Il mundial, lui, l'ha vinto per due volte: da giocatore, come vice di Zoff a Spagna 82, e da preparatore dei portieri a Berlino, facendo da chioccia a un certo Gigi Buffon. Una carriera straordinaria, senza mai dimenticare quelle radici che affondano a due passi dalla laguna.Bordon, che mondiale è senza l'Italia?«Eh, per il tifoso azzurro è dura. Vivere una competizione del genere da fuori non è la solita cosa. Il mondiale...