BONUCCI VERSO L'ADDIO AL MILAN: VUOLE TORNARE ALLA JUVENTUS

MERCATOLa rivoluzione di Elliott si è completata: dopo la destituzione dell'amministratore delegato Marco Fassone con prevedibile strascico in tribunale e il ritorno di Leonardo, è divenuto ufficiale l'addio del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, con il quale il nuovo presidente Paolo Scaroni non ha trovato un accordo per la risoluzione, e quindi è scattato l'esonero, come avviene per gli allenatori. Mirabelli, che con l'intuizione della promozione di Rino Gattuso aveva mitigato un mercato estivo più roboante che di qualità, ha...