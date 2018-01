BONUCCI FA SORRIDERE IL MILAN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO l primo timbro milanista di Leonardo Bonucci regala un successo fortunoso sul Crotone e consente Gattuso di festeggiare il 40° compleanno con qualche giorno di anticipo. L'allenatore rossonero aveva chiesto ai suoi una prova di carattere prima di partire per le vacanze ed è stato accontentato, anche se resta molto da fare come ammette lui stesso: «Abbiamo sbagliato troppo e ci siamo complicati la vita. Comunque credo sia una vittoria meritata». LOTTAI rossoneri non hanno certo brillato sul piano del gioco ma hanno almeno lottato su...