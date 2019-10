BONUCCI DA VERO CAPITANO LAMPI DI GENIO VERRATTI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Verratti su tutti, Jorginho decisivo, Imnsigne ci mette un po'. Bonucci leader. L'Italia non resta al verde.DONNARUMMA 6,5La prima parata della partita è sua, e chi poteva immaginarlo. Manona sul tiro di Zaca e passa la paura. D'AMBROSIO 6Si fa male dopo una decina di minuti, tiene duro. Una bella pennellata per Immobile. BONUCCI 7Sbaglia qualche pallone, ma ne tocca pure molti. Da regista. Pulito negli interventi difensivi, ci mette spesso una pezza lui e quando non ci arriva, fa sentire fisico e tacchetti. Leader.ACERBI 6Zeca,...