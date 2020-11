IL BIG MATCH

MILANO La panchina del Milan è ridotta ai minimi termini. Oggi a Napoli nel suo debutto da allenatore facente funzioni, Daniele Bonera avrà al proprio fianco solo il team manager Andrea Romeo, perché Stefano Pioli e tutto il resto dello staff tecnico sono in isolamento per coronavirus. L'ultimo a risultare positivo è stato Davide Lucarelli, e praticamente l'unico a salvarsi in questo piccolo focolaio è l'ex difensore rossonero, evidentemente grazie agli anticorpi sviluppati quando è stato contagiato a metà ottobre.

«Indipendentemente da me, questa squadra sa cosa fare per ottenere il risultato. Che ci sia io o Pioli cambia poco. Giochiamo a Napoli con l'idea di imporci, questo è fuor di dubbio», ha chiarito Bonera, spiegando di aver ricevuto «carta bianca» dal suo superiore per gli allenamenti: «Ma virtualmente Pioli è con noi -. Non mi sono mai sentito solo e ringrazio la società per il supporto tecnologico allestito in tempi brevissimi». In questa emergenza, nell'ultima settimana a Milanello, oltre al drone per le riprese dall'alto, sono state installate nove telecamere per consentire a Pioli di gestire da remoto la squadra e seguire gli allenamenti in diretta nelle migliori condizioni possibili. Al momento l'allenatore non ha previsto un collegamento telefonico costante durante la partita. «Ne abbiamo parlato con il mister, crediamo che possa creare un po' di confusione» ha detto Bonera, spiegando che eventualmente ci sarà «un check durante l'intervallo».

In pratica, il resto dello staff tecnico prenderà appunti come faceva Bonera da collaboratore in tribuna.

KESSIE RIGORISTA

Complice il virus, potrà avere un assaggio di come ci si sente in panchina, con l'emozione di farlo contro l'amico Rino Gattuso, per la squadra con cui ha vinto tutto da calciatore e con cui era in campo nell'ultimo successo rossonero a Napoli nell'ottobre 2010, lungo la strada verso lo scudetto, traguardo che 10 anni dopo non è più un tabù a Milanello. Vincere questa volta significherebbe tenere la testa della classifica, e archiviare la frenata avvenuta prima della sosta per le nazionali.

Non aiuta il ko di Leao, che verrà sostituito da Rebic, non al top e condizionato dall'infortunio al gomito sinistro. La notizia positiva è che Ibrahimovic ha ricaricato le batterie: «Aveva bisogno di staccare mentalmente ma si è ripresentato da capogruppo, sempre davanti alla banda», ha garantito Bonera, confermando che, dopo i due errori dello svedese, eventuali tiri dal dischetto sono competenza di Kessie: «L'ha detto Ibra, io alzo le mani, il rigorista sarà Franck».

Il Napoli in attacco si affida a Mertens che non trova il gol dal 27 settembre. Il nuovo modulo ha però allontanato il belga dalla porta avversaria, mettendolo al centro della linea a tre dietro il centravanti, una posizione del tutto nuova per l'ex ala poi diventata punta e che oggi potrebbe tornare invece al centro dell'attacco azzurro visto l'infortunio di Osimhen. Gattuso sta ancora riflettendo sul ritorno al 4-3-3, re anche sulla possibilità di azzardare Petagna punta nel 4-2-3-1.

I dubbi si scioglieranno questa sera nel San Paolo vuoto in cui il Napoli tenterà di lanciare davvero la sua sfida scudetto vincendo e agganciando i rossoneri. Il tecnico ha tutte le sue stelle, tranne il bomber nigeriano, e vuole una serata all'altezza. Si sente pronto Fabian Ruiz, anche lui come Mertens e Insigne qualificato alla final four di Nations League: «Lo scudetto? Nel calcio tutto può essere - ha detto - abbiamo una squadra forte, concentrata sul campionato. Siamo compatti e questo assicura punti. Con mister Gattuso stiamo lavorando bene, se continuiamo così a fine campionato potremmo essere in alto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA