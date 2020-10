(ld) Al consueto duopolio Venezia-Schio si aggiunge la Virtus Bologna, che al secondo anno nel massimo campionato punta già in alto. Dopo cinque turni, sono queste le tre squadre a punteggio pieno nel campionato femminile, con addirittura quattro lunghezze di margine sulla concorrenza. I successi in trasferta nel quinto turno confermano le virtù di Umana Reyer e Famila, rispettivamente l'attacco e la difesa. La squadra di Giampiero Ticchi espugna Lucca (52-74) e si conferma il miglior attacco del campionato, con oltre 90 punti di media: in Toscana, sono le doppie doppie di Fagbenle (20 punti e 11 rimbalzi) e Petronyte (10 e 10 rimbalzi e anche 5 assist) a mettere il match sui binari voluti già nel primo tempo, chiuso sul +18. Per Lucca, 18 di Harper, al debutto al posto della fuggiasca Williams. Schio vince sul campo di Broni tenendo le lombarde a 25 punti realizzati nei primi 30 minuti, mollando la presa soltanto nel quarto finale, per concludere sul +23 (44-67). Per la squadra di Pierre Vincent, in doppia cifra la debuttante Natasha Cloud (11) e Gruda (10). Per Schio, priva di Keys e in attesa di poter schierare il nuovo acquisto Achonwa, si rivede in panchina Francesca Dotto dopo un lungo stop. La Virtus mantiene il comando grazie al successo in volata (75-73) su San Martino di Lupari, dopo un lungo inseguimento completato da Williams (22) e Bishop (15), anche se il canestro decisivo è di Begic. Al Fila non bastano i 24 di Anderson e i 15 di Ciavarella. Le ambizioni delle Venete verranno messe a dura prova domenica, con la trasferta a Schio per il primo scontro al vertice. Turno impegnativo anche per Venezia, che sabato disputerà il derby in casa di San Martino di Lupari.

