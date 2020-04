IL LUTTO

BOLOGNA Ha legato il suo nome alle sorti del Bologna e nell'organigramma rossoblù è rimasto fino all'ultimo, da presidente onorario. Giuseppe Gazzoni Frascara se n'è andato a 84 anni dopo aver regalato pagine calcistiche di autentica emozione. A Bologna è considerato forse il presidente più amato di sempre, dopo Renato Dall'Ara. A lui si deve la rinascita della tradizione calcistica sotto le Due Torri a metà anni Novanta con la risalita dalla C alla massima serie. Sua l'idea di portare a Bologna Roberto Baggio anche se solo per un'annata, quella della rinascita per il Divin Codino, così come lo sarà qualche anno dopo per Beppe Signori. La prima stagione dell'ex bomber laziale coincide con la splendida cavalcata in Coppa Uefa fino alla semifinale persa col Marsiglia. Così Baggio: «A Bologna grazie a lui una delle stagioni più belle».

Ma Gazzoni Frascara proprietario del Bologna dal 1993, quando lo salvò dal fallimento, al 2005 è ricordato anche per le storiche battaglie contro Calciopoli. Sempre con grande eleganza non ha mai avuto il timore di scontrarsi con i poteri forti. Rimane celebre la sua lunga battaglia con Luciano Moggi che a suo dire gli portò via il sogno del calcio. Fu proprio Gazzoni Frascara a coniare il termine doping amministrativo, sua una denuncia nei primi anni duemila secondo cui alcuni club di serie A ricorrevano a trucchi di bilancio per aggiustare la propria situazione economica. Il 23 novembre 2003 dopo aver perso in casa con la Roma dichiara: «Se noi non pagassimo l'Irpef come fanno loro avremmo quattro giocatori in più e anche buoni. Quattordici milioni di euro di imposte non pagate sono tanti: poi loro sono bravi, sono fortissimi, ma anche noi avremmo potuto esserlo di più stando alle loro regole». Ha combattuto per quindici anni, cercando un risarcimento milionario dai giudici per quella che aveva battezzato come «una colossale ingiustizia». Sempre in prima linea fino all'ultimo in un calcio più che mai lontano dal suo stile.

Emilio Buttaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA