BOLOGNA L'Italia, presentandosi nella Nations League dopo il flop mondiale, fa solo un piccolo passo in avanti. Pari in rimonta a Bologna contro la Polonia (1-1), sfruttando il rigore trasformato da Jorginho, uno dei due tiri della Nazionale nello specchio della porta di Fabianski. Ecco il limite degli azzurri. Impotenti fino all'ingresso di Chiesa. Mancini insiste, invece, su Balotelli che attualmente non è nemmeno convocabile. CENTRAVANTI REGALATOIl ct passa il primo tempo a discutere platealmente con SuperMario. Dalla panchina spiega...