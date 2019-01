CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOLOGNA L'altra Juve non fallisce l'appuntamento con il primo dentro/fuori stagionale, Bologna superato in scioltezza e quinta Coppa Italia in cinque anni nel mirino. Vantaggio di Bernardeschi, raddoppio del 18enne Moise Kean che aveva segnato la prima rete in A proprio al Bologna nel 2017. Allegri non ha voluto saperne di cederlo in prestito nonostante le numerose richieste, e probabilmente ha fatto bene visto l'infortunio di Mandzukic (un mese di stop): al momento è Moise il vice Mario. Inzaghi non riesce a rivitalizzare i suoi con i nuovi...