BOLOGNA Il volo del Milan riprende subito, anche se nel finale soffre e rischia la rimonta del Bologna. A conti fatti, però, sono i rossoneri a vincere (Rebic e Kessie i marcatori) e a dare un altro segnale importante al campionato. Dopo le polemiche per il litigio con Lukaku, Ibrahimovic viene protetto da Paolo Maldini: «Zlatan ha difeso i suoi compagni, aggrediti da Lukaku senza alcun tipo di motivazione. È durata veramente troppo questa disputa. Siamo pronti a difendere in ogni maniera il nostro giocatore se si dovesse tirar fuori il razzismo, non ha niente a che fare con Ibra», le parole del direttore tecnico. Ma l'attaccante svedese fallisce il traguardo dei 500 gol in carriera con i club (non sono contate le 62 reti con la sua Nazionale) sbagliando il rigore, il quarto di questa stagione tra campionato e coppe. «Tranquillo, tanto non li sa tirare», la presa in giro di Sinisa Mihajlovic rivolgendosi al suo portiere, Skorupski, che respinge il penalty ma non può fare nulla sulla ribattuta veloce di Rebic. «Se avessimo avuto noi Ibra, avremmo vinto 3-0», ha poi detto il tecnico del Bologna a fine partita, complimentandosi con Zlatan. È un Milan bello da vedere, che gioca con spensieratezza, nonostante le assenze. Soffre qualcosa nelle ripartenze, ma Donnarumma para tutto e Tomori, al debutto in serie A, fa buona guardia.

FESTA ROSSONERA

Nella ripresa il Milan raddoppia su un altro rigore concesso dall'arbitro Doveri per un fallo di mano di Soumaoro. Stavolta dal dischetto si presenta Kessie, che non sbaglia: «Se Ibrahimovic non se la sente, allora li tiro io», la riflessione dell'ivoriano. È una gara che i rossoneri riescono a controllare, ma a 9' dalla fine le cose per il Diavolo si complicano. Theo Hernandez perde palla, Poli fa partire il contropiede aiutato da Palacio e Skov Olsen segna il più classico del gol degli ex. Una sberla in pieno volto del Diavolo, che arranca, soffre e rischia di subire il pareggio. Il Bologna, però, non ne approfitta. Così al Dall'Ara vince il Milan, che torna a sorridere dopo le due sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia con Atalanta e Inter: «Prima di quell'ingenuità sul gol loro, avevamo disputato un'ottima gara. Poi sappiamo che tutte le partite vanno sudate».

Roberto Salvi

