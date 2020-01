BOLOGNA-FIORENTINA 1-1

BOLOGNA Iachini rimette in moto la Fiorentina, ma ancora non basta. La scossa attesa dopo i due punti nelle precedenti 7 giornate, che avevano portato all'esonero di Montella, c'è: i viola passano in vantaggio al Dall'Ara; hanno con Chiesa e Pulgar le occasioni per chiudere la gara nella ripresa ma si fermano sul più bello, calando alla distanza e mostrando problemi di gestione. La Fiorentina viene punita da Orsolini, che trova la punizione del pareggio al quarto minuto di recupero della ripresa, salvando il Bologna. Così, per i viola, l'attesa per la vittoria che manca dal 30 ottobre continua. La Fiorentina palleggia poco, si chiude spesso con dieci uomini dietro la linea della palla e riparte: il piano partita funziona e ingabbia un Bologna che inseguiva la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, per coltivare velleità di rimonta sulla zona Europa League. Nel primo tempo la circolazione di palla è lenta, l'episodio che può sbloccare la gara arriva con Orsolini che spiana la strada a Palacio: l'argentino segna, ma è in fuorigioco. Il Bologna è poco efficace. La Fiorentina non produce molto di più: un tiro di Chiesa al 14' e quello di Benassi al 27', quando Medel respinge di testa una punizione di Pulgar: ma dal limite, il centrocampista, trova la conclusione perfetta, che bacia il palo e si insacca.

CAMBIO DI MARCIA

Prova a cambiar marcia nella ripresa, il Bologna, che parte con una conclusione pericolosa di Sansone, a cui risponde Chiesa. Ma i rossoblù si sbilanciano e solo Skorupski, con un'uscita disperata, ferma il contropiede di Chiesa che fa gridare al 2-0. Il Bologna cresce quando Sinisa inserisce Skov Olsen e disegna un 3-4-3 sbilanciatissimo, che produce due conclusioni di Santander e Soriano. Dragowski salva, ma si fa piegare le mani dalla punizione di Orsolini in pienissimo recupero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA