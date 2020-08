Ci sono tempi che non sono primati del mondo ma che valgono anche più di tanti record. È il caso dei 400 ostacoli, in cui Karsten Warholm arriva a 9 centesimi da Kevin Young, ovvero dal primato mondiale più longevo, sulla pista, al maschile. L'americano lo stabilì a Barcellona '92, in 4678, detronizzando Edwin Moses, mentre il 24enne norvegese arriva a 4687, migliorando di 5 centesimi il suo primato europeo, ottenuto l'anno scorso a Zurigo. A Stoccolma si gareggia sul leggendario stadio olimpico del 1912, anche senza pubblico c'è entusiasmo e il vichingo chiede l'ottava corsia, preferenza inconsueta. Sull'ultima barriera con la gamba d'attacco va a incocciare l'ostacolo. Warholm è comunque è il primo uomo nella storia ad abbattare per due volte il muro dei 47 secondi. La continuità dello scandinavo è impressionante, gli basta nella prossima gara un comodo 4744 per spodestare a sua volta Moses, l'americano con la barba e gli occhialini e dai 13 passi fra ogni ostacolo, arrivare detenere la miglior media su dieci prestazioni, per ora è a 4727. A sorpresa fa anche i 400 piani, in 4505, sommando le due prove è il migliore al mondo: solo 6° Davide Re, in 47, per un dolorino. In Svezia c'è gloria anche per l'Italia, Luminosa Bogliolo (foto, Fiamme Oro) è la prima azzurra ad aggiudicarsi una gara nella storia della Diamond. A 25 anni, la ligure fa 1288, può migliorare in partenza. Fra le barriere, è incerta solo sulla quinta. Da venerdì a domenica, una delle attrazioni degli assoluti, a Padova, aperti a un massimo di 500 spettatori. Insegue il record nazionale di Veronica Borsi, 1276. «A volte forzo ancora troppo», racconta l'ostacolista di Alassio, al debutto nel grande circuito dell'atletica.

Vanni Zagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA