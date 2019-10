Bocalon lancia il Venezia Pordenone in ginocchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(r.s.) La Salernitana paga cara la legge dell'ex. Perde a Venezia trafitta da un gol di Bocalon che al 42' del primo tempo finalizza un assist di Capello. I lagunari agganciano così il Cittadella (venerdì clamorosamente sconfitto in casa 3-1 dal Cosenza) a quota 12. Partenza insidiosa della squadra di Ventura che ha colpito la traversa con Giannetti prima che lo stesso giocatore si vedesse annullare un gol per fuorigioco. Il Venezia reagisce, crea un'occasione con Capello e passa in vantaggio sul finire del primo tempo. E nella ripresa...