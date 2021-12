VERSO I GIOCHI

VENEZIA Con un emendamento alla manovra statale approvato nella notte, il Veneto porta a casa altri 20 milioni per la pista di bob (più parabob, skeleton e slittino) a Cortina. Attraverso il blitz della Lega, propiziato dall'ultima trasferta a Roma del governatore Luca Zaia e dal parere favorevole del ministro bellunese Daniele Franco, risultano così più che coperti i 61 milioni previsti dal piano economico-finanziario per il rifacimento della storica Eugenio Monti: 42 milioni erano già stati assegnati dal ministero del Turismo, sicché rischierebbero perfino di avanzare i 3 messi insieme dal Comune ampezzano e dalla Provincia di Belluno, nonché i 5 stanziati dalla Regione. Ma i soldi non saranno mai troppi, dal momento che l'impianto comporterà una previsione di disavanzo annuale fino a 400.000 euro nei vent'anni successivi alle Olimpiadi Invernali del 2026, una spesa che comunque i promotori contano di affrontare nel tempo mediante un utilizzo versatile e destagionalizzato dell'infrastruttura.

IL COSTO

In questi mesi proprio il costo della manutenzione, sommato a quello della costruzione, ha acceso il dibattito sull'opera, ritenuta troppo onerosa per un esiguo numero di praticanti. «Non siamo né feticisti né ladri: semplicemente il dossier Milano Cortina è stato premiato perché prevedeva il bob», afferma Zaia. Dopo il voto a Losanna, però, il Cio aveva manifestato perplessità sul lascito dell'impianto, suggerendo di spostare le gare a Innsbruck, oppure di restare a Cortina ma di costruire un annesso parco divertimenti. A quel punto la Regione e il Comune hanno commissionato uno studio di fattibilità tecnica. Il documento ha scartato l'ipotesi austriaca, per i 26 milioni comunque necessari per i lavori oltre confine e i 10 connessi alla bonifica del sito cortinese, oltretutto con un allungamento dei tempi per le procedure estere e un depauperamento della visibilità veneta. Allo stesso modo è stata bocciata l'opzione del luna-park, che sarebbe costato 24 milioni e avrebbe comportato un raddoppio dei visitatori attualmente registrati nella Conca, in spregio al piano di gestione del sito Dolomiti Unesco.

L'UTILIZZO

Così è stato deciso di demolire l'attuale impianto, inaugurato nel 1928 e ormai obsoleto, per ricostruirlo sul posto attraverso un'ottimizzazione del tracciato e delle curve. «Sarà una pista di carattere, con una parte alta molto tecnica e una parte bassa molto scenografica, ma sempre sicura e soprattutto a basso impatto ambientale, in linea con i Giochi essenziali voluti dal Cio: su questo ci metto la faccia», garantisce Ivo Ferriani, presidente della Federazione internazionale bob e skeleton. L'intenzione è di utilizzare l'opera per gli allenamenti e le gare delle squadre agonistiche a novembre e a dicembre, «perché non ci sono solo i 15 atleti della Nazionale ma anche i tesserati dei club»; per ospitare le competizioni a cui sarà candidata, «dalla Coppa del Mondo ai Mondiali»; per consentire ai turisti il taxi-bob e cioè «un'esperienza adrenalinica in cui l'ospite potrà lanciarsi a 100 chilometri all'ora, d'estate sulle ruote gommate e d'inverno sul ghiaccio, accompagnato da un pilota esperto».

Al momento è in corso la progettazione preliminare. Annota la dirigente regionale Elisabetta Pellegrini: «Sui tempi peserà il fattore climatico, ma per ridurli agiamo su tre leve: un commissario incaricato di accelerare le procedure, le premialità per il rispetto del cronoprogramma, l'organizzazione del cantiere con le coperture per lavorare anche d'inverno. Questo dovrebbe permetterci di finire tutto per l'inizio del 2025». E i campi da tennis del vicino Country Club, il quale peraltro è sotto sfratto? «Non saranno toccati né quelli, né la palestra di roccia, anche perché la pista sarà lunga 1,4 chilometri anziché gli attuali 1,7».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA