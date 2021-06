Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Evidentemente a più di qualcuno, dalle parti della simpaticissima Middlesbrough, deve riuscire particolarmente difficile comprendere e accettare l'altrimenti linearissimo concetto per cui l'umanità non ristagni più in un'età tardofeudale. Perché? Molto semplice. Perché mercoledì, al Riverside Stadium di Middlesbrough per l'appunto, una fetta dei circa 7.500 tifosi (se questi sono tifosi, poi...) accorsi per l'amichevole tra...