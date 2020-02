L'IMPRESA

È sempre domenica nella valle di Doro, dove anche una giornata nata storta può trasformarsi in una cavalcata trionfale. Quarant'otto ore dopo il trionfo nella 10 chilometri a inseguimento, Dorothea Wierer è sul tetto del globo anche nella 15 chilometri individuale, trasformando il Mondiale di Anterselva in un festival personale. Alla biatleta altoatesina riesce qualcosa che in passato tra le italiane degli sport invernali avevano fatto solo Deborah Compagnoni e Stefania Belmondo: vincere due ori individuali nella stessa rassegna iridata. Definirla campionessa è riduttivo perché, oltre a mettersi al collo la medaglia più pesante, con i punti conquistati l'azzurra è ormai in fuga nella classifica generale di Coppa del mondo, dove la rivale più vicina è staccata di 94 lunghezze. Sollevare per due anni di fila la sfera di cristallo significherebbe entrare nella leggenda dello scia e spara.

NON MOLLARE MAI

La ventinovenne di Rasun è una fuoriclasse con gli sci ai piedi e la carabina sulle spalle, una cecchina infallibile, capace di non scomporsi quando le cose si stanno mettendo male. Nel Far West del biathlon vince infatti chi spara meglio alla fine: non illudersi se la prima parte è stata fantastica e non mollare se a metà gara si è nelle retrovie. D'altronde l'individuale (5 giri da tre chilometri, con quattro soste in piazzola, alternando tiri a terra e in piedi) è il format delle rimonte, perché in caso di errore si aggiunge un minuto al tempo, senza alcun giro di penalità. «È stata una gara difficile, perché c'era vento incostante al tiro, quindi occorreva sparare con la massima concentrazione. Non ho iniziato nel migliore dei modi, ma sono stata brava a reagire, mantenendo la calma». L'apoteosi è stato l'ultimo poligono, completato con astuzia e intelligenza, ma «anche tremando molto, perché non sapevo se potevo vincere. Quando sono ripartita con due secondi pensavo di non farcela e invece mi sono sbagliata». Sì, perché il vantaggio sulla tedesca Hinz, rivestitasi poi d'argento, è rimasto lo stesso lungo i conclusivi tre chilometri, durante i quali i tecnici la incitavano da bordo pista, mentre i tifosi italiani urlavano a squarciagola: «Onestamente non ho sentito i miei allenatori, perché c'era molto tifo. È bellissimo ricevere questo incitamento sulla pista di casa». Dopo il traguardo, quando ha capito di aver vinto, si è lasciata andare. E analizzando a freddo la prova è apparsa distesa: «Il fatto di aver già un oro al collo mi ha tolto pressione, sono riuscita a godermi la gara avendo fiducia».

VERSIONE 2.0

La Wierer 2.0 è una lontana parente della Dorothea prima versione. Concentrata, riflessiva e costante ai piani alti, l'atleta di oggi. Impulsiva, frettolosa e altalenante, quella di ieri. Wierer non fallisce più il grande appuntamento, perché non si fa prendere dall'ansia dell'evento, bensì riesce a domarla. Una crescita anche dal punto di vista mentale, per la migliore ambasciatrice del biathlon lungo lo stivale: «Sono davvero contenta di dare visibilità a questo sport in Italia e mi fa piacere che la gente ci stia seguendo». Siamo lontani dalla popolarità di Germania, Russia o Norvegia, ma qualcosa di muove. Le vittorie di Doro sono il miglior volano per la diffusione.

Mario Nicoliello

