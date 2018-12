BIOXIGEN E FRIULTEX TRASFERTE DA BRIVIDO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY, SERIE A E BPORDENONE Tinet Gori Wines (A2) a Piacenza contro la seconda della classe. Anche i sestetti femminili affrontano due trasferte da brivido: la Bioxigen (B1) a Ospitaletto, mentre la Friultex (B2) si reca ad Altivole.TINET GORIMetabolizzata la sconfitta casalinga con l'imbattuta capolista Olimpia Bergamo, il Prata sarà di scena a Piacenza (domani, alle 19) che proprio nello scorso turno è caduta di misura a Castellana Grotte per 3-2 (seconda battuta d'arresto stagionale e prima in trasferta). Per la Gas Sales sarà...