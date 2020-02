BARCELLONA Robert Kubica a sorpresa. Nel primo giorno dell'ultima settimana di test premondiali al Montmelò, il collaudatore dell'Alfa Romeo Racing ha firmato il miglior tempo in 1'16942. Il crono ottenuto nella mattinata, ha resistito nel pomeriggio agli assalti dell'olandese Max Verstappen (la sua Red Bull, però, si è fermata nel finale, dopo un 1'17347) e Sergio Perez (Racing Point, in 1'17428). Kvyat (1'17456) e Gasly (1'17540) completano la top 5 della giornata. Hamilton ha fatto registrare il settimo tempo (1'17562) e Bottas il nono (1'18100) su una Mercedes che ha completato più giri di tutti. La Ferrari archivia il primo giorno di test con il decimo tempo (1'18113) di Sebastian Vettel e il 13° di Charles Leclerc (1'18244).

A margine della prima sessione di test Mattia Binotto, team principal del Cavallino, si è soffermato sullo sterzo mobile portato alla ribalta dalla Mercedes: «Anche la Ferrari in passato ha considerato un sistema come il Das, ma abbiamo avuto dubbi sulla sua regolarità e sui vantaggi effettivi portati di un sistema del genere». Binotto ha poi accennato al futuro di Vettel: «Sebastian è la nostra prima scelta, dobbiamo capire cosa è meglio per il progetto. A breve prenderemo una decisione. Con lui abbiamo un bel rapporto, ci accomoderemo a cena e parleremo assieme di cosa è meglio per entrambi». Il tedesco (foto) intanto si è soffermato sul rendimento delle nuova Ferrari: «La settimana scorsa ero un po' malato, ora sto molto meglio - le parole di Vettel -. La macchina mi sembra più performante nelle curve veloci, abbiamo più grip. Non sappiamo a che punto siamo, abbiamo molto lavoro da fare, ma la stagione Deve ancora cominciare». Sul contratto ha glissato: «Non è la nostra principale urgenza. Sono qui per vincere, quando ho firmato per Ferrari l'ho fatto per diventare campione del mondo».

