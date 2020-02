LE REAZIONI

REGGIO EMILIA - La Ferrari in vista della nuova stagione ha già preso una decisione importante. E' stato lo stesso Mattia Binotto, responsabile della Gestione Sportiva ad annunciarla: «A differenza dello scorso anno - ha dichiarato - non ci saranno più un primo e un secondo pilota nella nostra squadra: Sebastian Vettel e Charles Leclerc partiranno alla pari. E saranno liberi di fare la propria corsa». Chiariti quindi tutti i dubbi e i problemi che avevano creato polemiche e dubbi. E' chiaro che il più veloce e chi otterrà i migliori risultati soprattutto nella prima parte del campionato a un certo punto della stagione conquisterà i gradi di capitano in pista.

Una sfida che mette con le spalle al muro più il campione tedesco che non l'emergente monegasco. Sebastian, con il contratto in scadenza a fine anno, dovrà dimostrare di essere in grado di battere il compagno di squadra se vorrà un rinnovo. Altrimenti dovrà cercarsi un altro team. La Ferrari, almeno sulla carta, ha prodotto una vettura che dovrebbe adattarsi allo stile di guida di entrambi i piloti, quindi non ci saranno più scuse per nessuno.

«Ovviamente - ha replicato Leclerc, rispondendo a una domanda sul nuovo status in squadra - la situazione è stata chiarita. Ma devo anche dire che noi corriamo per la Ferrari. Un problema come quello che avevamo creato lo scorso anno in Brasile non si dovrà più ripetere, E non si riprodurrà più». Il giovane Charles ha poi parlato della SF 1000: «Mi piace molto. Speriamo che risponda in pieno agli sviluppi che i nostri tecnici hanno studiato. Ho molta fiducia. Dopo un anno trascorso a Maranello conosco bene tutti e posso avere un approccio diverso. Il 2019 è stato per me molto impegnativo. Ora mi sono preparato al massimo per affrontare un altro campionato, fisicamente e mentalmente. Ho imparato dai miei errori e mi auguro di dimostrarmi ancora più bravo nel prossimo». Come si ricorderà nella corsa di San Paolo i due piloti si buttarono fuori a vicenda mentre lottavano fra loro cercando di sorpassarsi a vicenda.

Vettel, anche lui tirato a lucido, non si è lasciato impressionare. «Personalmente non sono preoccupato - ha affermato Seb -. Non mi sono mai sentito avvantaggiato o favorito in squadra. Io penso che sulla carta la Mercedes sia ancora la più forte e bisognerà vedere anche come la metteremo con Verstappen. Insomma sarà una battaglia dura, molto impegnati alla quale mi dedicherò con tutte le mie forze. Una cosa è certa e positiva. Se l'uomo da battere sarà Charles vorrà dire che avremo una macchina competitiva e questo sarà il fattore decisivo. Per il resto ne parleremo più avanti durante il campionato».

Il programma della Ferrari continuerà con una prima prova in pista il 18 febbraio nel circuito spagnolo di Montmelò per un tes di 100 km dedicato a una giornata di filmati per gli sponsor. Poi le due sessioni di test di tre giorni sempre in Spagna e partenza per Melbourne. Oggi presentazioni per Red Bull e Renault.

