IL CASO

ROMA «Gli Open sono destinati a crescere ancora, ma non so se lo faranno a Roma». Il presidente della Fit Angelo Binaghi, nella conferenza di bilancio di fine torneo, rispolvera uno dei suoi cavalli di battaglia, lo spostamento degli Internazionali, dalla Capitale a sede da destinarsi. Ce l'ha ancora con la Regione, Binaghi (anche se non lo dice mai apertamente), per la chiusura totale delle porte che ha penalizzato enormemente il torneo. Ma sulla migrazione trova subito l'opposizione di Sport e Salute. «È vero, gli Open cresceranno ma lo faranno qui - rilancia il presidente Vito Cozzoli - Roma è la capitale ed è l'unica sede possibile per gli Internazionali d'Italia. Non c'è impianto migliore e più bello: è il fiore all'occhiello dell'Italia nel mondo. Internazionali e Foro Italico sono la stessa cosa».

IL PIANO

Il futuro del torneo è, dunque, a Roma e in grande stile. «Credo che il nostro sogno, l'allungamento degli Internazionali a 2 settimane con 96 giocatori, possa avverarsi presto - ha spiegato Binaghi -. Probabilmente nel 2023: 12 giorni di torneo e 3 di qualificazioni, per noi e per Madrid». Il problema sono i costi, «6 milioni di dollari di montepremi più le spese per la manifestazione» che «non sono uno scherzo. Altrimenti avrei già detto che saremmo stati pronti nel 2021».

G.C.

