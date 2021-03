Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BILANCIO DEL TORNEOL'Italia del rugby ha chiuso il peggior Sei Nazioni della sua storia. L'ennesimo. Insieme all'abbonamento con il Cucchiaio di legno (11° in 22 edizioni), agli zero punti in classifica (4ª volta su 5 da quando c'è il punteggio australe) e alla 32ª sconfitta consecutiva di fila (6 anni senza vittorie) è riuscita a battere ben tre primati negativi.Il primo è il record di punti subiti, 239 (media 47,8 a partita). Con 228...