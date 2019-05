Bilanci alterati, Palermo retrocesso in C: salvo il Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERIE BIl Palermo retrocede in serie C e salva il Venezia in serie B, facendo scalare posizioni nei playoff a Verona e Cittadella.Il Tribunale Federale ha preso ieri la decisione di punire il club rosanero accogliendo le richieste della Procura e facendolo slittare all'ultimo posto della classifica di serie B. L'accusa parla di bilanci alterati nel triennio 2014-17 che hanno consentito così l'ottenimento dell'iscrizione al campionato 2017-2018.La difesa del Palermo solleva eccezioni di inammissibilità, ma la decisione del Tfn salva solamente...