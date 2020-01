Biglietti, l'antitrust indaga su 9 club

L'INDAGINE

ROMA «Clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite». L'Antitrust accende il suo faro su nove club di serie A, ovvero su Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, Udinese, Cagliari e Genoa, che nelle condizioni generali di contratto alle quali i tifosi aderiscono sottoscrivendo abbonamenti o comprando singoli biglietti, non avrebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte della cifre spese in caso di chiusura dello stadio, di rinvio della partita e di ottenere risarcimenti per fatti imputabili alle società. In una nota, l'Autorità Garante della Concorrenza ha spiegato di aver aperto il procedimento dopo aver invitato, senza successo, i suddetti club a modificare le clausole. Antitrust che ha invece archiviato le posizioni di Bologna e Parma perché «hanno effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion». I club sottoposti ad indagine rischiano una multa il cui importo si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione e alla durata della partecipazione all'infrazione. Percentuale che, comunque, non può essere superiore al 30% del valore delle vendite.

