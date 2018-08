Biennale Teatro al bacio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PERFORMANCEUna vera e propria maratona del bacio. Momenti romantici, ludici, drammatici, spiritosi e d'amore. Insomma, il bacio declinato in tutti i suoi aspetti e sfumature, dalle trasformazione che il gesto ha vissuto nel tempo e con cui si manifesta nell'arco di un'esistenza; celebri baci, tra cui quello di Giuda, traditore per antonomasia, e baci malvissuti di coppie scoppiate («Quando ti abbraccio io sto bene, è l'unico momento in cui non ti vedo» fanno recitare i geniali Antonio Rezza e Flavia Mastrella). Ma anche un campionario di...