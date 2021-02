BIATHLON

VITTOZZI QUINTA

NELLA MASS START

Italia ancora fuori dal podio nelle prove dell'ultima giornata dei Mondiali di biahtlon, a Pokljuka (Slovenia). Nella massa start femminile, Lisa Vittozzi ha chiuso al quinto posto e Dorothea Wierer all'ottavo, mentre nella gara maschile settimo posto per Lukas Hofer, che era uscito dall'ultimo poligono in quarta posizione. La sappadina Vittozzi ha sognato di entrare in zona medaglia fino all'ultimo poligono, da cui era uscita in seconda posizione, ma si è dovuta accontentare del piazzamento a causa di un calo sugli sci e della rimonta delle norvegesi Ingrevold Landmark Tandrevold, Tiril Echkoff e Marte Olsbu Roeiseland, giunte al traguardo nell'ordine alle spalle della medaglia d'oro, l'austriaca Lisa Therese Hauser.

TENNIS

AUSTRALIA, TRIONFA DJOKOVIC

Novak Djokovic ha vinto per la nona volta gli Australian Open di tennis, primo slam della stagione 2021. Nella finale giocata alla Rod Laver Arena di Melbourne il serbo, già campione in carica, ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev, con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2.

CICLISMO

DAGNONI NUOVO PRESIDENTE

Cordiano Dagnoni è il nuovo presidente della Federazione ciclistica italiana. Con 128 voti (pari al 55,9%) si è assicurato al ballottaggio il successo su Silvio Martinello che ha ottenuto invece 96 preferenze (41,92%); battuta al primo turno l'altra candidata Daniela Isetti. Eletti anche i tre vicepresidenti: Carmine Acquasanta, Ruggero Cazzaniga e Norma Gimondi.

