Biathlon: vetta Vittozzi A Cogne doppietta Pellegrino-De Fabiani

SCI Giornata da copertina quella di ieri per lo sci nordico azzurro, con la doppietta Pellegrino-De Fabiani nella sprint tl di fondo, nella loro Valle d'Aosta, e il sorpasso in vetta alla classifica assoluta della Coppa del Mondo di biathlon di Lisa Vittozzi sulla compagna di squadra Dorothea Wierer. La ventiquattrenne di Sappada conquista così per la prima volta il pettorale giallo di leader al termine della 10 km ad inseguimento di Salt Lake City (Usa), chiusa al sesto posto a 55 dalla vincitrice, la tedesca Herrmann. La Vittozzi, che...