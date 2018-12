CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BIATHLONLe azzurre del biathlon sempre più protagoniste in Coppa del Mondo. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno iniziato al meglio la nuova stagione, confermandosi ad altissimi livelli a Pokjluka (Slovenia), dove ieri si è conclusa una settimana di gare iniziata nella prima domenica del mese. La 10 km ad inseguimento è stata semplicemente spettacolare, con le prime quattro in classifica perfette nelle soste al poligono. Il successo è andato, come accaduto nella 7.5 km sprint di sabato, a Kaisa Makarainen, ancora una volta davanti alla...