Per l'Inter il sorteggio di Champions è durissimo. Ma anche il Liverpool non se la ride, come conferma il suo allenatore Jurgen Klopp: «Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta contro il Milan... e ora succederà due volte in 3 mesi, per me è una bella notizia. Certamente è un sorteggio duro, sono primi in Italia, sono un'ottima squadra e in un ottimo momento. Vedremo come andranno le cose da qui a febbraio quando ci affronteremo». «Ovviamente giocatori come Sanchez o Dzeko li conosciamo bene e Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più forti del mondo - aggiunge il tecnico tedesco -. Questa è la strada del Liverpool, non è mai semplice, ma sempre possibile. È una vera sfida di Champions League».

Da quanto trapela alla Continassa, più serena la Juve. Se la vedrà con il Villarreal la formazione che ha eliminato l'Atalanta e campione in carica dell'Europa League. Ma poteva andare decisamente peggio. Un'altra buona notizia per i bianconeri sono le condizioni di Dybala: gli accertamenti al JMedical hanno escluso lesioni muscolari. L'argentino viene monitorato giorno per giorno, non si esclude la presenza già a Bologna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA