BIANCONERIÈ bastato un post su Instagram per scatenare un'altra suggestione di mercato in salsa bianconera. Quello indirizzato a Ronaldo dal suo amico Marcelo, una sorta di lettera aperta accompagnata dall'eloquente immagine che li ritrae abbracciati davanti alle telecamere. Nel testo, il difensore brasiliano esprime la sua gioia per i quasi 10 anni trascorsi insieme, gli augura il meglio e chiude il messaggio con una frase che fa sognare i tifosi juventini: «Staremo di nuovo insieme». Solo un auspicio o è l'anticipazione del prossimo...