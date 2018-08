Bianconeri a vele spiegate, Dybala col muso. Il Milan delude

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ANTICIPISe Ronaldo per ora furoreggia soprattutto sui social network (ieri ha postato su Instagram un'immagine in cui si allena in palestra in compagnia della fidanzata Georgina, nel giorno di riposo concesso da Allegri), la Juventus viaggia a vele spiegate grazie soprattutto alla vecchia guardia, protagonista dell'uno-due rifilato alla Lazio dal duo slavo Pjanic-Mandzukic. Il primo ha festeggiato nel migliore dei modi il rinnovo fino al 2023 firmato la scorsa settimana, il secondo si dimostra uno tra i più in forma tra i bianconeri,...