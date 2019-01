Bianconeri: 70 milioni per Isco. Il Real: pochino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOMaurizio Sarri vuole Higuain al Chelsea che sta trattando con lo Zenit l'ex romanista Paredes. «Non sono il responsabile delle trattative - spiega l'ex tecnico del Napoli -, ci servono due rinforzi. Se Morata vuole andare, avremmo bisogno di un sostituto, ma ora è qui e deve pensare solo a giocare». Durissime, invece, le parole su Fabregas: «Penso che se ne debba andare, dal punto di vista mentale non è in grado di giocare. Ho bisogno di un sostituto e non di un giocatore importante come lui, ma infelice». Una stoccata al Bayern...