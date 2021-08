Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BEST SELLERBALOCCO Per quanto possa essere cambiato, il Fiat Ducato si rivela una certezza. Una garanzia per chi del trasporto ha fatto il suo mestiere. Certo l'evoluzione è tangibile, ma i contenuti che ne hanno decretato il successo commerciale, sono nuovamente confermati.Conferme che arrivano in primis dallo stile, che di fatto non pare stravolto rispetto al passato. Protagonisti i nuovi gruppi ottici anteriori provvisti di tecnologia...