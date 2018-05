Berruti incorona Tortu: «Gran talento, è il mio erede»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATLETICA L'atletica italiana ha finalmente trovato un grande talento nella velocità: la consacrazione di Filippo Tortu, 19 anni, arriva non soltanto dal 1003 di Savona, 2. crono italiano all time a 2 centesimi da Mennea (Messico 1979), ma dalle parole di un campione che di velocisti se ne intende: Livio Berruti, oro olimpico di Roma 1960 che domenica ha compiuto 79 anni e incorona Tortu come suo erede.Dunque se lo aspettava?«Seguo Filippo con interesse e, in tempi non sospetti, avevo previsto che potesse arrivare ai 10 netti, ora ci è molto...