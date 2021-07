Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISLONDRA Ha sofferto più di quanto non avesse mai fatto nel suo percorso sull'erba di Wimbledon, ma alla fine per Matteo Berrettini è arrivato un traguardo storico: dopo 61 anni un italiano è nelle semifinali del torneo più prestigioso del mondo. Il tennista romano, fresco vincitore del Queen's Championship, ha avuto la meglio in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) del giovane talento canadese Felix Auger-Aliassime. Dopo il trionfo...