Berrettini trionfa anche sull'erba e scala il ranking

TENNISServizio e diritto che spaccano. E una spiccata personalità: sa come giocare nel modo giusto le partite che contano. Matteo Berrettini studia da top player e intanto a Stoccarda fa suo il terzo titolo in carriera a 23 anni, il primo sull'erba. Da oggi il tennista romano ritocca il best ranking: n.22 a 185 punti dai top 20. In finale ha battuto il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime: 6-4 7-6 (11). Nell'albo d'oro del torneo succede a un certo Federer. Che fosse un giocatore importante sulla terra rossa, dove ha già vinto due tornei...